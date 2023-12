Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Meinungsverschiedenheit zwischen Fußgänger und Radfahrer endet in Handgreiflichkeiten - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend schlug ein bisher unbekannter Radfahrer einem 66-Jährigen Fußgänger ins Gesicht. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten. Um 20:30 Uhr stand der 66-Jährige an der Kreuzung Römerstraße /Feuerbachstraße an der rotzeigenden Fußgängerampel. Zeitgleich näherte sich ein Radfahrer, der von der dortigen Unterführung kommend in die Feuerbachstraße einbog. Hierbei gerieten die beiden zunächst in verbale Streitigkeiten, in der Folge der unbekannte Radfahrer dem 66-Jährigen zwei Mal in das Gesicht schlug. Durch die Schläge stürzte der 66-Jährige zu Boden. Bevor der Radfahrer seine Weiterfahrt in die Feuerbachstraße fortsetzte, trat er nochmal auf die Hand des am bodenliegenden Mannes und entfernte sich.

Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180- 185 cm groß, schlanke, sportliche Körperstatur, das Alter wird auf Ende 30 / Anfang 40 geschätzt, Drei-Tage-Bart, dunkler Fahrradhelm, gelbe Fahrradjacke, dunkle Winterhandschuhe.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Radfahrer geben können oder das Geschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221 / 3418-0, in Verbindung zu setzen.

