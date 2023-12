Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Glasscheibe einer Haltestelle zerstört - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

An einer Straßenbahnhaltestelle in der Kattowitzer Zeile beschädigte eine bisher unbekannte Täterschaft am Donnerstagabend eine Glasscheibe des Haltestellenhäuschens. Gegen 20:15 Uhr hörte ein Zeuge einen lauten Knall. Kurz darauf konnte er beobachten wie vier dunkelgekleidete Personen in Richtung Siedlerheim davonrannten. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, sich unter der Tel.: 0621/777769-0 zu melden.

