Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Festnahme nach Einbruch in Verkaufscontainer

Bad Segeberg (ots)

Nach einem Einbruch in einen Verkaufscontainer für Backwaren am Pinneberger Bahnhof in der Rockvillestraße ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag (25.07.2023) zur Festnahme eines Tatverdächtigen gekommen.

Als eine Mitarbeiterin des Ladens diesen gegen 02:30 Uhr aufschloss, traf sie im Geschäft auf einen Unbekannten der durch ein Fenster floh und in Richtung S-Bahnhof Thesdorf davonlief.

Die zuerst eintreffende Streife des Polizeireviers Pinneberg nahm zu Fuß die Verfolgung auf, als den Beamten zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn mit dem beschriebenen Tatverdächtigen bereits entgegenkamen.

Die Sicherheitsbediensteten hatten den Mann kurz zuvor neben den Gleisen angetroffen und wollten ihn zurück zum Bahnhof bringen.

Die Polizeibeamten nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier.

Der Spurenlage nach dürfte es der Einbrecher auf das Wechselgeld abgesehen haben, wurde aber gestört und floh ohne Beute.

Im Rahmen der Vernehmung durch die Kriminalpolizei räumte der junge Mann ohne festen Wohnsitz den Einbruchsversuch ein.

Nach Anregung eines beschleunigten Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde der Tatverdächtige am Mittwoch durch das Amtsgericht Itzehoe zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt und befindet sich aktuell in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell