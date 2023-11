Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glück im Unglück

Weimar (ots)

Wahrhaftes Glück hatte ein kleiner Junge am Sonntagmittag am Weimarer Hauptbahnhof. Passanten verständigten die Polizei, als sie sahen, dass der Junge im Gleisbett in Richtung Hauptbahnhof rannte und hierbei auch fahrende Züge passierte. Sofort eingeleitete, umfangreiche Suchmaßnahmen mit Streifenwagen und Hubschrauber führten zunächst nicht zum Auffinden des Jungen. Einer aufmerksamen Zugbegleiterin ist es zu verdanken, dass der Junge in einem Zug in Richtung Gera wohlbehalten angetroffen und an die Mutter übergeben werden konnte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell