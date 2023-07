Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin in Usedom

Usedom (ots)

In den heutigen Mittagsstunden, gegen 11:30 Uhr, kam es in der Bäderstraße in 17406 Usedom zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog ein 50-jähriger deutscher Fahrzeugführer vom Parkplatz eines Discounters nach links auf die Bäderstraße in Richtung Anklam ab. Zu diesem Zeitpunkt war eine 66-jährige deutsche Frau fußläufig auf der gegenüberliegenden Straßenseite unterwegs und querte unvermittelt die Fahrbahn. Dabei übersah sie den abbiegenden PKW und wurde von diesem erfasst. Sie wurde durch den Zusammenstoß schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell