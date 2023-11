Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mitfahrgelegenheit mit Diebesgut bezahlt

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr betrat ein unbekannter Täter ein Wohnhaus in der Herrenstraße in Nohra und entwendete hieraus ein Behältnis mit 1.000 EUR Bargeld. Das Behältnis hinterließ er auf der Toilette der nahegelegenen Bäckerei und bezahlte mit einer Teilsumme des Diebesgutes eine Mitfahrgelegenheit nach Erfurt. Hier verließ er auf Höhe des Globus in Erfurt-Linderbach das Fahrzeug und konnte so flüchten. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Weimar (Tel. 03643882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de) entgegen.

