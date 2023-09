Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwehreinsatz wegen beschädigter Gasleitung

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Am Montagvormittag kam es bei Tiefbauarbeiten im Stadtteil Bruch zu einer Beschädigung an einer Gasleitung. Ebenso wie die Stadtwerke Dinslaken wurde die Feuerwehr mit den Einheiten Stadtmitte, Eppinghoven und den hauptamtlichen Kräften zu dem Schadensort alarmiert. Die Stadtwerke führten Messungen an der Schadensstelle durch. Die Messergebnisse zeigten keine gefährlichen Werte in der weiteren Umgebung um das Leck an, so dass die Feuerwehr zunächst keine vorsorglichen Maßnahmen treffen musste. Durch die Polizei wurde der Bereich abgesperrt um die notwendigen weiteren Arbeiten zum Abdichten der Leitung abzusichern. Die Feuerwehr kontrollierte gemeinsam mit den Stadtwerken anliegende Objekte und führte Messungen durch. Nachdem auch hier keine weiteren Gefahren entdeckt werden konnten beendete die Feuerwehr nach etwa einer Dreiviertelstunde ihren Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell