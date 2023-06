LPI-GTH: Brand

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 60-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr gestern die L1028 von Schnellbach in Richtung Tambach-Dietharz. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Frau mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei verletzte sich die 60 Jahre alte Frau und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Hyundai und an dem Straßenbaum entstand unfallbedingter Sachschaden, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die ...

