Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Ilmenau (ots)

Am heutigen Nachmittag befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines VW die Einbahnstraße "Am Ehrenberg" in Richtung des dort befindlichen Ausbildungszentrums und übersah offenbar einen von rechts kommenden 51-jährigen Fahrer eines Opel. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, sodass in der Folge der VW auf dem Dach zum Liegen kam. Aufgrund des Zusammenstoßes waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des VW sowie dessen Beifahrer und der Fahrzeugführer des Opel wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht genau bezifferbar. (jd)

