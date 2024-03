POL-PDWIL: Länderübergreifende Ermittlungen nach Eigentumsdelikt

Gerolstein (ots) - Im Zeitraum von Montag, 26.02.2024, bis Mittwoch, 28.02.2024, wurden mehrere Geschwindigkeitskontrollen in und um Gerolstein durchgeführt. Am 26.02.2024 wurde jeweils die gefahrene Geschwindigkeit innerorts in Rockeskyll in der Dorfstraße, in Hohenfels-Essingen in der Gerolsteiner Straße und in ...

mehr