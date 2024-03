Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Bitburg warnt vor Diebstählen aus Fahrzeugen während dem Einladen von Einkäufen

Bitburg (ots)

Zum wiederholten Mal wurde der Polizeiinspektion Bitburg mitgeteilt, dass unbekannte Personen Wertgegenständen wie Handtaschen oder Handys aus unverschlossenen Fahrzeugen entwendet haben, während die Eigentümer Einkäufe in den Kofferraum des Fahrzeuges geladen haben. Neben Sachverhalten in Bitburg, wurde am gestrigen Tag auch ein Sachverhalt in Irrel bekannt. Die Geschädigte gab an, dass sie nach dem Einkauf in einem großen Supermarkt gegen 14:00 Uhr ihre Handtasche in den Fußraum auf der Beifahrerseite ihres Pkw abgestellt habe. Anschließend habe sie die Einkäufe in den Kofferraum geladen. Im Anschluss habe sie dann bemerkt, dass die Handtasche aus dem Fußraum entwendet worden sei. Die Polizei Bitburg geht aufgrund der Tatorte derzeit davon aus, dass es sich um reisende, überregional agierende Täter handelt. Diese halten sich auf den Parkplätzen auf, gegebenenfalls in Fahrzeuge und halten nach günstigen Tatgelegenheiten Ausschau. Nach Durchführung der Tat entfernen sie sich.

Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen machen, sich bei ihr zu melden. Darüber hinaus bittet sie die Bevölkerung um besondere Vorsicht auf Parkplätzen von Supermärkten.

