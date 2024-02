Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fußgängerin von Pkw touchiert - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.02.2024, gegen 16:30 Uhr, ist in Bad Säckingen eine Fußgängerin von einem Pkw touchiert und leicht verletzt worden. Beim Rückwärtsrangieren auf einem Parkplatz in der Werderstraße hatte eine 69-jährige Autofahrerin die 85-jährige Fußgängerin mit dem Heck erfasst und umgestoßen. Die leichtverletzte Fußgängerin wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto blieb unbeschädigt.

