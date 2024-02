Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrer wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich bereits am 20.02.2024 in Freiburg ereignete.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Radfahrer um circa 11.15 Uhr die Werthmannsstraße (Fahrradstraße) von der Kronenbrücke kommend in Richtung Rempartstraße, als er von einem Pkw überholt wurde. Im Zuge des Überholvorganges soll der Radfahrer zu Fall gekommen sein. Er wurde dabei leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro. Nach einem kurzen Gespräch der Unfallbeteiligten trennte man sich ohne Personalienaustausch.

Der Fahrer des Kleinwagens konnte im Nachhinein ermittelt werden, zum Unfallablauf machen die Unfallbeteiligten jedoch unterschiedliche Angaben.

Zur Klärung des Unfallhergangs werden daher mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/882-3100, in Verbindung zu setzen.

