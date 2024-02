Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: E-Scooter-Fahrerin fährt 7-jährigen Jungen an - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Im Vicemoos wurde am Freitag, 23.02.2024 gegen 07.40 Uhr ein 7-jähriger Junge von einer E-Scooter-Fahrerin angefahren. Durch den Zusammenprall stürzte der Junge und verletzte sich leicht. Die junge E-Scooter-Fahrerin kommunizierte, dass sie es eilig habe und zur Schule muss und sei weitergefahren. Vermutlich wollte diese zum Theodor-Heuss-Gymnasium. Die E-Scooter-Fahrerin oder vermeintliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621/98000) in Verbindung zu setzen.

md/tb

