POL-FR: Maulburg: Kennzeichen entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - In der Nacht von Freitag, 23.02.2024 auf Samstag, 24.02.2024 öffneten in der Straße "Weiherweg" in Königschaffhausen zwei bislang unbekannte Personen einen unverschlossenen Pkw und durchwühlten diesen nach Wertgegenständen. Als diese feststellten, dass sich keine Wertgegenstände im Pkw befanden, verließen die Personen die Örtlichkeit. Das ...

