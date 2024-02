Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - Pkw muss entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und kollidiert daraufhin mit dem Bordstein

Freiburg (ots)

Am 25.02.2024, gegen 12:41 Uhr, ereignete sich auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Dittishausen und Unadingen, Bereich "Kirchhöfle" ein Verkehrsunfall, bei dem sich das unfallverursachende Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr den Gemeindeweg in Richtung Dittishausen. Der Unfallverursacher soll mit seinem Fahrzeug teilweise auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, sodass ein entgegenkommender, verkehrsgerecht fahrender Pkw-Fahrer zum Ausweichen genötigt wurde. Der Pkw des Geschädigten kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Bordstein. Der Unfallfahrer fuhr indes weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Am Pkw des geschädigten Fahrzeuglenkers entstand ein Gesamtschaden von ca. 750EUR. Verletzt wurde niemand.

Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell