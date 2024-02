POL-PDWIL: Spendenbetrüger in Gerolstein festgestellt, offener Haftbefehl beglichen

Krautscheid (ots) - Am heutigen Mittwoch, den 28.02.2024 kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr zu einem Einbruch in den Kellerraum eines Wohnhauses in Krautscheid. Bislang unbekannte Täter verschafften sich mittels Hebelwerkzeug Zugang in das Gebäude, entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts. Zeugen, die im Tatzeitraum in der Ortslage verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu ...

