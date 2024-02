Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Müllentsorgung

Feuerscheid (ots)

Vermutlich in der Zeit vom 25.02.2024 17:00 Uhr bis zum 26.02.2024 18:00 Uhr kam es in der Nähe der L33, in Höhe des Unteren Hardthofs in Feuerscheid zu einer illegalen Ablagerung von Müll. Unbekannte lagerten Hausrat, Plastikteile, Lebensmittel und Altreifen in einem Straßengraben ab. Zeugen, welche im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.

