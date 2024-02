POL-PDWIL: Einbruch in Wohnhaus

Piesport (ots) - Am Samstag, den 24.02.2024, kam es in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Einliegerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der St. Michaelstraße in Piesport. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Geschädigten und gelangten über einen rückwärtigen Balkon in die Einliegerwohnung. In der Wohnung wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Die Polizei sucht ...

