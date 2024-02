POL-PDWIL: Niederstadtfeld: Unbekannte entsorgen Altölkanister- Polizei sucht Zeugen

Gerolstein (ots) - Am Samstagnachmittag wurde die Polizeiinspektion Daun durch die Rettungsleitstelle über einen Einsatz in Gerolstein informiert. Demnach meldete sich eine Mitarbeiterin eines Modegeschäfts in der Raderstraße, dass sich eine männliche Person zu ihnen ins Geschäft geflüchtet habe die angibt, durch einen unbekannten Mann mittels eines Messers an der Hand verletzt worden zu sein. Vor Ort erklärte der ...

mehr