POL-DADI: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Stromgenerators und anschließender Verkehrsunfallflucht

Fischbachtal (ots) - Am Freitagvormittag (19.01.) wurden bei einem Brand "In den Eckwiesen" zwei Einfamilienhäuser beschädigt. Gegen 10.30 Uhr meldete ein Zeuge die Rauchentwicklung aus einem der Häuser an die Rettungsleitstelle Darmstadt-Dieburg, die umgehend sowohl Feuerwehr als auch Polizei alarmierte. Die ...

mehr