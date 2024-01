Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fischbachtal-Niedernhausen: Zwei Einfamilienhäuser bei Brand beschädigt

Keine Personen verletzt

Fischbachtal (ots)

Am Freitagvormittag (19.01.) wurden bei einem Brand "In den Eckwiesen" zwei Einfamilienhäuser beschädigt. Gegen 10.30 Uhr meldete ein Zeuge die Rauchentwicklung aus einem der Häuser an die Rettungsleitstelle Darmstadt-Dieburg, die umgehend sowohl Feuerwehr als auch Polizei alarmierte. Die Kräfte der Feuerwehr aus der Umgebung und der Polizeistation Ober-Ramstadt waren schnell vor Ort.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte standen beide Wohnhäuser, die durch einen Anbau bzw. Schuppen miteinander verbunden waren, bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand mittlerweile gelöscht werden. Glücklicherweise konnten alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die Brandermittler des Kommissariats 10 der Kriminalpolizei Darmstadt haben die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären. Nach ersten Erkenntnissen griff der Brand von dem einen Haus auf das andere über. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch nicht zu beziffern, wird jedoch auf etwas mehr als 100.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell