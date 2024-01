Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Freitag (19.01.) führte eine Polizeistreife des 2. Polizeireviers in Darmstadt Geschwindigkeitsmessungen auf der Rheinstraße, der Eschollbrückerstraße sowie der Bundesstraße 26 bei Griesheim durch. Erfreulich war, dass sich die überwiegende Mehrheit an die Geschwindigkeit hielt. Ein Autofahrer überschritt jedoch die erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften. Trotz der ...

