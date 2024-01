Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hirschhorn (ots)

In den Nachmittagsstunden des 17.01.2024, rutschte ein bislang unbekannter Pkw in der Ortsmitte Hirschhorn/Langenthal auf schneeglatter Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte dort den Pkw des Geschädigten. Es wurde Sachschaden von ca. 4000 Euro verursacht, der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Hirschhorn, Tel.: 06272-93050.

