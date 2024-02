Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiwache Gerolstein

Gerolstein (ots)

Im Zeitraum von Montag, 26.02.2024, bis Mittwoch, 28.02.2024, wurden mehrere Geschwindigkeitskontrollen in und um Gerolstein durchgeführt.

Am 26.02.2024 wurde jeweils die gefahrene Geschwindigkeit innerorts in Rockeskyll in der Dorfstraße, in Hohenfels-Essingen in der Gerolsteiner Straße und in Birresborn in der Mürlenbacher Straße überwacht. Hier wurden jeweils nur geringfügige Verstöße festgestellt und geahndet.

Am 27.02.2024 wurde in Lissingen, B 410, in Fahrtrichtung Gerolstein kontrolliert. Festgestellt wurden sieben Geschwindigkeitsverstöße. Bei erlaubten 50 km/h wurde in der Spitze ein Fahrzeug mit 73 km/h gemessen.

Am 28.02.2024 wurde in der Raderstraße in Gerolstein eine Kontrollstelle durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h wurde ein Fahrzeug mit 60 km/h gemessen. Letztlich wurden fünf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell