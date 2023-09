POL-EL: Nordhorn - Mauer beschädigt

Werlte (ots) - Am Samstag kam es auf der Hauptstraße in Werlte zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 86-Jähriger war gegen 10.30 Uhr in ihrem Fiat in Richtung Sögeler Straße unterwegs. Als sie nach rechts in die Hauptstraße abbog, übersah sie einen 10-jährigen Radfahrer, der den dortingen Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus ...

