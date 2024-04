POL-HB: Nr.: 0188 --Vermummte attackieren Männer

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg Zeit: 04.04.2024, 17:05 Uhr Ein unbekannter Täter raubte am späten Freitagnachmittag einer 64 Jahre alten Frau in Huchting eine Goldkette. Anschließend flüchtete er gemeinsam mit einem zweiten Mann. Gegen 17:05 Uhr wollte die Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße Alter Dorfweg gerade in ihr Auto einsteigen, als sie hinter ...

mehr