POL-HB: Nr.: 0189 --Mutmaßlicher Räuber gestellt

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Contrescarpe Zeit: 06.04.2024, 17:55 Uhr

Zwei Räuber versuchten am Samstagabend einem 79 Jahre alten Mann eine hochwertige Uhr zu entwenden. Im Zuge der Fahndung stellten Einsatzkräfte einen mutmaßlichen Täter.

Etwa um 17:55 Uhr war der 79-Jährige mit seiner Frau in der Straße Contrescarpe unterwegs, als er das Gefühl hatte, verfolgt zu werden. Vorsorglich nahm er seine hochwertige Uhr vom Handgelenk und verwahrte sie in seiner Jackentasche. Trotzdem riss ihn ein Mann von hinten um und versuchte, gemeinsam mit einem zweiten Täter die Uhr zu entwenden. Sie scheiterten am Widerstand des 79-Jährigen, während er und seine Frau laut um Hilfe riefen. Daraufhin flüchteten die beiden Täter, konnten jedoch von einigen Zeugen beschrieben werden. Etwas später wurde einer der beiden Männer über die Videoleitstelle gesichtet, kurz darauf sahen ihn Zivilpolizisten in der Nähe des Hauptbahnhofes. Der 20-Jährige versuchte zu fliehen, konnte aber von Einsatzkräften schnell gestellt werden. Der junge Mann aus Algerien ist schon mehrfach mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Die Polizei Bremen geht davon aus, dass er älter ist als angeben. Eine Haftprüfung dauert aktuell an.

Der zweite Mann wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 180 cm groß, schlank und ca. 20 bis 25 Jahre alt. Er hatte dunkle Haare und war mit einem schwarzen Trainingsanzug bekleidet. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

