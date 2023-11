LPI-NDH: Unbekannte zündeln an Mülleimer

Nottertal-Heilinger Höhen (ots) - Zu einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt kam es in der Nacht zu Donnerstag in der Marienbrunnstraße. Unbekannte Täter öffneten die Eingangstür zum Einkaufsmarkt gewaltsam. An der Innentür scheiterten sie jedoch, sodass sie nicht in das Objekt gelangten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen zur Tat. Wer hat etwas bemerkt oder kann Angaben zu dem ...

