Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter lösen Alarm im Supermarkt aus

Nottertal-Heilinger Höhen (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt kam es in der Nacht zu Donnerstag in der Marienbrunnstraße. Unbekannte Täter öffneten die Eingangstür zum Einkaufsmarkt gewaltsam. An der Innentür scheiterten sie jedoch, sodass sie nicht in das Objekt gelangten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen zur Tat. Wer hat etwas bemerkt oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0292375

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell