Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0609 --Haftbefehl nach Totschlag--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Kopenhagener Straße Zeit: 14.09.2023, 23 Uhr

Spezialkräfte der Polizei Bremen nahmen in der vergangenen Woche einen 21 Jahre alten Mann fest. Der Bremer steht im dringenden Tatverdacht, Mitte September einen 46-Jährigen in Burglesum getötet zu haben, siehe hierzu auch die Pressemeldung 546.

Am 14. September, gegen kurz vor 23 Uhr, wurde der Polizei eine blutüberströmte Person in der Kopenhagener Straße gemeldet. Der Mann war nicht ansprechbar, lag zwischen zwei Häuserblocks und wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 46-Jährige erlag vierzehn Tage später seinen Verletzungen. Intensive Ermittlungen der Mordkommission, verbunden mit vielen Zeugenvernehmungen und Spurenauswertungen, führten zu dem 21 Jahre alten Bremer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten die beiden Männer aus bisher noch nicht abschließend geklärten Gründen in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Im weiteren Verlauf soll das 21-Jährige seinem Kontrahenten so vehement gegen den Kopf getreten haben, dass dieser dann später verstarb. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Bremen Haftbefehl gegen den Angreifer. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

