LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmittag einen Opel, der in der Puschkinstraße in Suhl geparkt war. Ein Schaden von ca. 700 Euro entstand. Bei der Aufnahme zur Sachbeschädigung wurden weitere beschädigte Fahrzeuge in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, in der August-Bebel-Straße, in der Friedensstraße und in der Gothaer Straße festgestellt. In allen Fällen standen die Autos entweder auf Privatgrundstücken ...

