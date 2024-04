Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0194 --Einbrecher mit 2,4 Promille--

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Europaallee Zeit: 07.04.2024, 01:35 Uhr

In der Nacht zu Sonntag rief die Alarmanlage eines Geschäftes für Reifen- und Autoservice in Hemelingen die Polizei auf den Plan. Einsatzkräfte stellten den mutmaßlichen erheblich betrunkenen Einbrecher in Tatortnähe.

Gegen 01:35 Uhr lief die Alarmanlage des Geschäftes in der Europaallee in der Leitstelle der Polizei auf. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte umstellten das Gebäude, konnten zunächst jedoch keinen Eindringling ausfindig machen. Ein Lkw-Fahrer, der das Geschehen offenbar beobachtete, sprach die Einsatzkräfte an und gab an, einen Mann dabei beobachtet zu haben, wie er ein Fenster beschädigte, das Gebäude betrat und direkt wieder verließ, als der Alarm losging. Anhand seiner weiteren Beschreibungen stellten die Polizisten den mutmaßlichen Einbrecher nur wenige Meter entfernt neben der dortigen Tankstelle.

Der 30-Jährige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen vorübergehend mit zu einer Wache genommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab rund 2,4 Promille.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

