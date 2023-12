POL-PPTR: Nachtragsmeldung zu Polizeieinsatz nach Brandgeschehen (unsere PM vom 15.12., 23:51 h)

Trier (ots) - Am Abend des 15.12.2023 kam es gegen 20:40 Uhr zu einem Brandgeschehen an einem Wohn- und Geschäftshaus in der Straße Weberbach in Trier. Es entstand Sachschaden im Außenbereich des Gebäudes. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache werden derzeit durch die Kriminalpolizei Trier geführt. Zeugen, die verdächtige Personen im Nahbereich beobachtet haben, werden gebeten Kontakt zur ...

