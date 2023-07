Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Oberschüler:innen erhalten Einblick in den Alltag der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Eicklingen (ots)

Am vergangenen Donnerstag besuchten Mitglieder der Jugendfeuerwehr Eicklingen gemeinsam mit einigen Betreuern die örtliche Oberschule.

Anlass des Besuch war ein gemeinsamer Aktionstag mit den fünften und sechsten Klassen, bei dem die Schüler:innen einen Einblick in die Arbeit der (Jugend-)Feuerwehr erlangen konnten.

Während eines theoretischen Teils im Klassenraum verschaffte Jugendfeuerwehrwart Axel Eggemann den Schüler:innen einen Eindruck mit einer Präsentation über die Grundlagen der Feuerwehr, einigen Bildern aus dem Jugendfeuerwehrdienst und einer Demonstration des sogenannten Rauchhauses, mit dem das richtige Verhalten im Brandfall aufgezeigt werden konnte.

Parallel hierzu wurde den Jugendlichen in einem praktischen Teil das Rollen von Schläuchen gezeigt und das technische Gerät näher gebracht. Jeder hatte hierbei die Möglichkeit einmal selbst die Gerätschaften in die Hand zu nehmen und Fragen an die Mitglieder der Einsatzabteilung zu stellen.

Ziel der Aktion war es, interessierte Jugendliche für die Jugendfeuerwehren zu begeistern und somit nachhaltige Jugendarbeit zu betreiben. Interessierte Jugendliche können sich an Gemeindejugendfeuerwehrwartin Lea Kudwin (gemeindejugendfeuerwehrwart@feuerwehrflotwedel.de) wenden, welche dann den Kontakt zur örtlich zuständigen Jugendfeuerwehr herstellt.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell