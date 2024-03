LPI-EF: Mit Holzgabel bedroht

Erfurt (ots) - In der vergangenen Nacht wurde ein Drogeriemarkt am Herrenberg das Ziel von Einbrechern. Die beiden Unbekannten versuchten sich gegen 00:30 Uhr mit brachialer Gewalt an der Haupteingangstür des Geschäftes. Sie schlugen und traten gegen das Glas und verursachten so an dem Eingang einen Sachschaden von 5.000 Euro. Ein ausgelöster Einbruchsalarm trieb die Täter schließlich mit leeren Händen in die ...

