Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Versuchter Geschäftseinbruch

Velen-Ramsdorf (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Velener Straße;

Tatzeit: zwischen 09.02.2024, 18.00 Uhr, und 10.02.2024, 07.30 Uhr;

In der Nacht zum Samstag versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft an der Velener Straße in Ramsdorf einzudringen. Einen Meißel und Hebelspuren an der Eingangstür ließen die Unbekannten am Tatort zurück.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell