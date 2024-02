Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht nach Zeugen zu einem Vorfall mit Beleidigung und Körperverletzung, der sich am 10.02.2024 gegen 16 Uhr in Stadthagen ereignete.

Ein 64-Jähriger aus Stadthagen fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Breslauer Straße in Richtung Jahnstraße. An der Ampelkreuzung zur Enzer Straße habe er an der roten Ampel gehalten. Als die Ampel auf grün schaltete, sei er Richtung Jahnstraße losgefahren. In der Kreuzungsmitte habe dann ein Fahrzeugführer ,welcher ihm entgegenkam angehalten, die Fensterscheibe heruntergelassen und ihn beschimpft. Dann sei sie Person ausgestiegen und habe ihn mit den Händen am Hans gewürgt.

Bei der Person soll es sich um einen 30-40 Jahre alten Mann mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben, welcher in einem schwarzen Audi unterwegs war.

Zeugen zu dem Vorfall oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell