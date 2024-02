POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Rinteln (ots) - (loy) Am 16.02.2024 kam es in der Zeit zwischen 13:45 Uhr um 13:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Gelände der Lebenshilfe in der Waldkaterallee in Rinteln. Bei dem Zusammenstoß wurde der geparkte PKW der Marke Hyundai einer 47-jährigen Rintelnerin beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein grauer PKW das beschädigte Fahrzeug, ...

