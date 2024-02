Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach illegaler Müllentsorgung gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Osnabrück (ots)

Am Rande eines Waldstücks an der Meller Landstraße haben Unbekannte u.a. Ölkanister, Ölfilter sowie mit Öl behaftete Pappe unerlaubt entsorgt. Ein Zeuge stellte die illegale Müllentsorgung am Freitagmittag gegen 12 Uhr fest und alarmierte die Polizei. Nun bittet die Polizei in Osnabrück Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell