Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Angriff auf 19-Jährigen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Töpferstraße unweit zur Lengericher Landstraße zu einem gewaltsamen Angriff auf einen 19-jährigen Osnabrücker. In Höhe der Reihengaragen traf der junge Mann gegen 18:30 Uhr auf die aus circa sechs Personen bestehende Gruppe, welche den Osnabrücker aufforderte, sein Bargeld auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam er zunächst nach. Als der 19-Jährige jedoch das Geld zurückverlangte, schlugen die Unbekannten zu und verletzten ihn dabei leicht. Nach der Tat konnte sich das Opfer zu einem Supermarkt an der Lengericher Landstraße in Sicherheit begeben. Von dort wurde der 19-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-3603 (tagsüber) oder unter 0541/327-2215.

