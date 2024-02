Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer/ Georgsmarienhütte: Zwei Überfälle im Südkreis- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend gegen 23.20 Uhr kam es zu einem Überfall in der Straße "Paulbrink" in Bad Laer. Fünf unbekannte, maskierte Täter drangen nach Klingeln in die Wohnung einer 19- jährigen Frau und eines 22- jährigen Mannes ein. In der Wohnung kam es dann zu einer Rangelei, bei der die Täter mit einem Baseballschläger auf die Opfer einschlugen. Anschließend entwendeten die Schläger eine Geldbörse und flüchtete unerkannt. Die 19- jährige sowie ihr 22-jähriger Freund wurden anschließend leicht verletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zu einer weiteren Tat kam es Sonntagabend gegen 19.35 Uhr im "Malberger Esch" in Georgsmarienhütte. Mehrere unbekannte Täter griffen einen 42-jährigen Mann und seinen 18-jährigen Sohn vor dem Haus an und schlugen mit einem Baseballschläger auf diese ein. Anschließend ergriff die Tätergruppierung mit einem silbernen VW Bulli die Flucht. Das Fahrzeug wurde mit dem Teilkennzeichen OS-BO ??? geführt. Auch hier wurden die beiden Opfer leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Zusammenhang der beiden Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dahingehend laufen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu den Taten oder dem Fahrzeug machen können, sich unter 05401/83160 zu melden.

