Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Verkehrsunfall auf der Dammer Straße- Vier Personen verletzt

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 07.35 Uhr kam es in Bohmte zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus Bohmte befuhr die Dammer Straße in Richtung Damme. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Alle vier Insassen (18J.,17J., 24J., 27J.) wurden durch den Aufprall verletzt (2x leicht, 2x schwer). Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Verletzten wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der polizeilichen Unfallaufnahme kam es zu lokalen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell