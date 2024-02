POL-OS: Melle: Verkehrsunfall auf der Buersche Straße- Pedelec- Fahrerin schwer verletzt

Osnabrück (ots) - Am Freitagabend gegen 20:42 Uhr kam es in der Straße "Im Wellbrook" zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine integrierte Sauna in einer Halle in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Belm löschte das Feuer schließlich. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicher Weise niemand. Es entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe. ...

