Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisiert Unfall verursacht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (UK): Am frühen Donnerstag Morgen um 03:28 h befuhr ein 31-jähriger Gütersloher Audi A 3 - Fahrer die Wiedenbrücker Straße (B 61) in Gütersloh aus Wiedenbrück kommend in Fahrtrichtung Gütersloh Zeitgleich befuhr ein 32-jähiger Gütersloher Opel Astra Fahrer den Stadtring Kattenstroth und beabsichtigte nach links in Fahrtrichtung Wiedenbrück abzubiegen. Der A 3 Fahrer missachtete gem. Zeugenangaben das "Rotlicht" für seine Fahrtrichtung und prallte in den abbiegenden Opel. Beide allein Fahrzeug befindlichen Personen verletzten sich nicht; Airbags wurden ausgelöst. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Verursacher offenbar Alkohol getrunken hatte; ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet und in einem nahen Krankenhaus entnommen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Unternehmen geborgen und abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war bis zum Ende der Spurensicherung kurzfristig gesperrt. Der Führerschein des 31 jährigen wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell