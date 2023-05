BPOL-H: Bundespolizei Hannover verhaftet zwei gesuchte Straftäter

Hannover (ots) - Wennigsen. Ein aggressiver Fahrgast (23) aus Barsinghausen drehte am Samstag in den frühen Morgenstunden in einer S-Bahn durch. Auf der Fahrt von Hannover nach Haste ging der afghanische Staatsangehörige gegen halb 6 rauchend durch den Zug. Am Haltepunkt Wennigsen stellte er sich dann in den Türbereich, so dass die S-Bahn nicht weiterfahren konnte. ...

