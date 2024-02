Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Wellingholzhausen: Keine Verletzten beim Brand eines Wohnhausanbaus

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen ist es in der Glatzer Straße zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Gegen 08:45 Uhr hörte die 32-jährige Mieterin zunächst ein Knistern und stellte daraufhin eine Rauch- und Flammenentwicklung im Anbau des Hauses fest. Sie verließ unmittelbar mit ihren Kindern (1J., 2J.) das Gebäude und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte Rauch- und Flammenentwicklung aus dem Dachgeschoss wahrgenommen werden. In der Folge gelang es den Freiwilligen Feuerwehren aus Wellingholzhausen, Melle-Mitte und Gesmold mit 39 Einsatzkräften die Flammen zu löschen. Das Feuer griff vom Anbau nicht auf den Wohnbereich über, so dass dieser weiter bewohnbar ist. Alle Personen blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen.

