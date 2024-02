Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Flüchtiger Fahrzeugführer löst nächtliche Suchaktion der Polizei aus

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag löste ein verunfallter PKW, bei dem der Fahrzeugführer spurlos verschwunden war, einen größeren Sucheinsatz der Polizei aus. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Suche. Ein Anwohner hatte gegen 0:30 Uhr einen lauten Knall gehört, sich auf die Suche nach der Ursache gemacht und schließlich die Unfallstelle ausgemacht. Ein VW Polo war mit einem Straßenbaum kollidiert, der Airbag hatte ausgelöst. Eine Person befand sich nicht mehr im Fahrzeug. Die durch den Notruf verständigte Polizei konnte vor Ort feststellen, dass der PKW zuvor mit einem weiteren Baum kollidierte. Auf Grund der Auffindesituation konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Polofahrer sich bei dem Unfall nicht erheblich verletzt hatte und sich nun hilflos in der Dunkelheit befand. Daher wurde eine größere Suchaktion eingeleitet. Nachdem an der Halteranschrift keine Person angetroffen werden konnte, wurden zur Unterstützung ein Polizeihubschrauber sowie ein Diensthundeführer eingesetzt, die den Bereich um die Unfallstelle absuchten. Bei einer weiteren Überprüfung der Anschrift später in der Nacht, wurde schließlich der 36-jährige Fahrzeughalter aus Ankum alkoholisiert angetroffen. Der Alkoholwert lag knapp zwei Stunden nach dem Vorfall über 0,9 Promille. Neben der Trunkenheitsfahrt steht auch eine Verkehrsunfallflucht im Raum. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt und dem Halter zwei Blutproben zur Bestimmung des Alkoholwertes entnommen. Ob der 36-Jährige tatsächlich der Unfallfahrer war, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

