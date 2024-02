POL-OS: Osnabrück: Schwerpunktkontrolle der Polizei zur Steigerung der Sicherheit in der Osnabrücker Innenstadt

Osnabrück (ots) - Am Dienstagabend kam es in der Töpferstraße unweit zur Lengericher Landstraße zu einem gewaltsamen Angriff auf einen 19-jährigen Osnabrücker. In Höhe der Reihengaragen traf der junge Mann gegen 18:30 Uhr auf die aus circa sechs Personen bestehende Gruppe, welche den Osnabrücker aufforderte, sein Bargeld auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam er zunächst nach. Als der 19-Jährige jedoch das Geld ...

mehr