Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 15.03.2024 - 17.03.2024

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am 15.03.2024, gegen 17:10 Uhr, befindet sich eine Besatzung des PK Jever in Schortens, im Klosterweg. Den Beamten fällt hierbei ein Pkw auf, dessen Fahrzeugführer bereits in der Vergangenheit wegen dem Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis aufgefallen war. Das Fahrzeug wird daher durch die Einsatzkräfte angehalten und kontrolliert, woraufhin sich der Verdacht erneut bestätigt. Der 58-jährige Friesländer verfügte noch immer nicht über eine Fahrerlaubnis, so dass ihn nun ein weiteres Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis erwartet. Die Weiterfahrt wurde durch die eingesetzten Beamten darüber hinaus untersagt.

Gefährdung des Straßenverkehrs durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Überholen

Am 15.03.2024, gegen 21:50 Uhr, teilt ein Verkehrsteilnehmer mit, dass es auf der A29, kurz vor dem "Wilhelmshavener Kreuz", beinahe zu einem Unfall mit dem Fahrzeug eines Logistik- und Auslieferungsunternehmens gekommen sei, weil dessen Fahrer unvermittelt zum Überholen ausgeschert sei. Das Fahrzeug sei in der Folge "Schlangenlinien" gefahren und der Fahrer habe fortwährend sein Mobiltelefon genutzt. Sowohl der Hinweisgeber, sowie diverse Zeugen, als auch der Fahrzeugführer des genannten Unternehmens können angetroffen und kontrolliert werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gegen den Fahrer des Auslieferungsfahrzeuges eingeleitet.

Pkw durchfährt Verkehrsinsel eines Kreisverkehrs in Hohenkirchen

Am 16.03.2024, gegen 23:00 Uhr, schätzt der 59-jährige Fahrzeugführer eines Pkw mit Friesländer Kennzeichen, die, aufgrund von einsetzendem Nebel herrschende Witterung, falsch ein und durchschlägt, alleinbeteiligt und ungebremst, den Kreisverkehr an der Jeversche Straße / Heinrich-Steinberg-Straße in Hohenkirchen. Der Fahrer des Pkw wird aufgrund leichter Verletzung ins Krankenhaus eingeliefert, an Fahrzeug und Kreisverkehr entsteht Sachschaden.

Einbruch in die Grundschule Sande

In der Nacht von Donnerstag dem 14.03.2024 auf Freitag dem 15.03.2024 ist ein zur Zeit noch unbekannter Täter in die Grundschule Sande eingebrochen und hat hier gezielt das Sekretariat aufgesucht. Im Sekretariat hat der Täter einen Aktenschrank aufgebrochen. Der Täter hat das Objekt über ein rückwärtiges Toilettenfenster ohne Diebesgut verlassen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Sande oder dem Polizeikommissariat in Jever in Verbindung zu setzen.

Tel.: 04422 9997515 (Polizei Sande) Tel.: 04461 74490 (Polizei Jever)

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell